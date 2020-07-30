Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці, які воювали проти України в Білорусі. Як вони опинилися у Мінську і що приховує Кремль; коронавірус упевнено набирає обертів; чи готові до відкриття дитячі табори в Скадовську? І чому половина з них відмовляється працювати; що приховує Марс і чи придатна ця планета для життя? В експедицію вилетів Марсохід.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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