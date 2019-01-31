Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.01.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 31.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: щодня смертельні аварії на українських шляхах. Хто винен? Водії, дороги чи погані погодні умови; Путін пообіцяв захистити вірян в Україні. Чи означає це нову атаку на наші території; вчитися серед плісняви, коли на голову ллється вода. Чому в нашій країні школи в такому жалюгідному стані.

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