Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні три нові смерті від коронаваірусу, вже завезли нові тести, маски та інші предмети захисту, а МОЗ склало список лікарень для масової госпіталізації; у Європі та Америці продовжує зростати кількість жертв Covid-19; у Путіна також може бути коронавірус, російський президент спілкувався з лікарем, у якого виявили хворобу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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