Факти ICTV – Випуск 6:45 (01.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Сході країни обстріли не припиняються. Ворог 10 разів атакував позиції наших військових; українського політв’язня Володимира Балуха переведуть до колонії Тверської області Росії; рішення Конституційного суду щодо незаконного збагачення – удар по антикорупційній системі України.

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