Факти ICTV – Випуск 6:45 (01.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано 645 випадків зараження коронавірусом. 17 людей померли. 10 одужали; на фронті троє поранених. Один військовий у шпиталі – він підірвався на ворожій міні біля Катеринівки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.