Факти ICTV – Випуск 6:45 (01.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій проросійські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню; у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи українська делегація надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській; кримськотатарський активіст Едем Бекіров заявив, що голодуватиме та відмовиться від ліків, якщо його етапують із Сімферополя в Красноперекопськ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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