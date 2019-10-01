Факти ICTV – Випуск 6:45 (01.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останню добу бойовики 8 разів порушили режим тиші в зоні ООС; Росія оприлюднила відео випробування міжконтинентальної ракети; Україна в ПАРЄ до січня не буде ухвалювати офіційний статус – така реакція на повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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