Факти ICTV – Випуск 6:45 (01.10.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останню добу бойовики 8 разів порушили режим тиші в зоні ООС; Росія оприлюднила відео випробування міжконтинентальної ракети; Україна в ПАРЄ до січня не буде ухвалювати офіційний статус – така реакція на повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10
2019-10-01
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