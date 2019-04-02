Факти ICTV – Випуск 6:45 (02.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Полтавська область стала першою, де ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів; у G7 підтримали висновки ОБСЄ щодо виборів в Україні; безпечне проведення другого туру виборів пообіцяв очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.