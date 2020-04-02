Факти ICTV – Випуск 6:45 (02.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за минулу добу зафіксували 149 нових випадків коронавірусу. Загалом уже – 794; найбільше інфікованих коронавірусом у Сполучених Штатах – 215 тис, померли 5 119, вилікувалися 8,5 тис.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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