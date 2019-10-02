Факти ICTV – Випуск 6:45 (02.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна погодилася на формулу Штанмаєра, що передбачає проведення виборів на окупованих територіях; одразу після брифінгу люди з протестами зібралися на Майдані та біля офісу президента та в інших містах країни, бо вважають таке рішення програшним для України.

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