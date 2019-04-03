Факти ICTV – Випуск 6:45 (03.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Центрвиборчком підрахував уже 99 цілих і 88 сотих голосів; на Донеччині поліція перевіряє можливу фальсифікацію результатів голосування; голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якому оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, знову одягнуть електронний браслет.

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