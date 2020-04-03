Факти ICTV – Випуск 6:45 (03.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу в Україні 135 нових випадків захворювання на Covid-19. Загалом заразились вже 897 людей. 19 пацієнтів одужали, 22 померли; уряд Дениса Шмигаля затвердив свою програму діяльності.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.