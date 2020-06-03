Факти ICTV – Випуск 6:45 (03.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій поранено одного бійця, сім разів окупанти відкривали вогонь напередодні; в Україні розікрали 2700 вагонів резервних запасів зерна, які тримали для форс-мажору; Європейський інвестиційній банк надасть Україні €300 млн на розвиток енергоефективності громадських будівель.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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