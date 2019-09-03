Факти ICTV – Випуск 6:45 (03.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один наш військовий загинув під час ворожого обстрілу на передовій; завершились перемовини радників лідерів країн Нормандської четвірки в Берліні; сьогодні Верховна Рада може остаточно скасувати депутатську недоторканність.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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