Факти ICTV – Випуск 6:45 (03.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій за минулу добу було 15 атак; на контрольно-пропускному пункті Станиця Луганська біля мосту встановлюють нову автобусну зупинку та захисну огорожу, – повідомили в Луганській обласній військово-цивільної адміністрації.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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