Факти ICTV – Випуск 6:45 (04.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: держдеп США схвалив продаж Україні протитанкових ракетних комплексів Джавелін; білоруський президент Олександр Лукашенко сьогодні в Україні з офіційним візитом. З Володимиром Зеленським вони зустрінуться у Житомирі на Другому форумі регіонів України та Білорусі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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