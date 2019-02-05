Факти ICTV – Випуск 6:45 (05.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 05.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці, ув’язнені в Росії та на окупованих територіях Донбасу і Криму незабаром таки вийдуть на волю, – заявив президент Петро Порошенко у програмі Свобода Слова на ІСТV; Україна визнає обраного парламентом Венесуели Хана Гуайдо законним очільником держави – повідомили в українському міністерстві закордонних справ; сьогодні – останній день українського модного тижня.

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