Факти ICTV – Випуск 6:45 (05.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові через масове зараження коронавірусом на карантин закрили дві клініки; кількість інфікованих коронавірусом у світі поки й далі зростає; рівень води у Десні впав до мінімуму за 140 років спостережень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.