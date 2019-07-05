Факти ICTV – Випуск 6:45 (05.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російсько-окупаційні війська били майже по всій лінії зіткнення у зоні ООС; РФ нарощує угруповання військ уздовж українсько-російського кордону; Україна – одна з головних тем засідання Ради НАТО – Росія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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