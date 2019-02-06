Факти ICTV – Випуск 6:45 (06.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 06.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Міністерство юстиції терміново оскаржить рішення суду щодо заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки глави Міністерства охорони здоров’я; економіка Сполучених Штатів, відносини з Північною Кореєю та Китаєм, імміграційна політика та єдність політичних сил –  ці теми стали головними у промові президента Дональда Трампа в Конгресі Про стан країни.

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