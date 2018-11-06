Факти ICTV – Випуск 6:45 (06.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 6.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вбивство Катерини Гандзюк збурило світ; на Донбасі напередодні окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; акула напала на чоловіка на популярному курорті на північному сході Австралії.

Опубліковано Листопад, 06 в 9:47



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