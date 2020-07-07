Відео
Андрій Майдан
1 хв.

Факти ICTV – Випуск 6:45 (07.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Львівщині вводять послаблення карантинних обмежень; кількість заражених коронавірусом у світі наближається до 12 млн; велика лісова пожежа розгорілася в європейській частині Туреччини; в Україні перші жертви аномальної спеки, на Херсонщині від теплового удару померло двоє людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

