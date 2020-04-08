Факти ICTV – Випуск 6:45 (08.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні на коронавірус інфіковані 1 462 особи; засновник і генеральний директор Twitter Джек Дорсі пожертвував $1 млрд на боротьбу з коронавірусом; за порушення карантину на 17 тис. грн вже оштрафували 32 людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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