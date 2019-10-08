Факти ICTV – Випуск 6:45 (08.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зустріч у нормандському форматі відкладається на невизначений час; у Національному агентстві із запобігання корупції зняли гриф таємно з декларацій військових прокурорів; доволі рідкісне природне явище – шквалистий вихор зафільмували очевидці в Таїланді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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