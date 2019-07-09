Факти ICTV – Випуск 6:45 (09.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій мирні мешканці і вояки дедалі частіше підриваються на вибухівці; активісти збираються пікетувати Нацраду з питань телебачення та радіомовлення, вимоги – відібрати ліцензію у Ньюзван; Росія направила в Азовське море малий протичовновий корабель Ейськ; розгоном закінчилася акція протесту проти вирубки зеленої зони в Анкарі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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