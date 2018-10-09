Факти ICTV – Випуск 6:45 (09.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на чернігівському військовому арсеналі – вибухи; міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat розкрила справжнє ім’я ще одного росіянина, підозрюваного у причетності до отруєнь в Солсбері; у Стамбулі сьогодні розпочнеться засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому мають розглянути питання про автономію Української православної церкви.

Опубліковано Жовтень, 09 в 10:31



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