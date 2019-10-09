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Факти ICTV – Випуск 6:45 (09.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій без втрат, утім стріляти ворог не припиняє; підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму залишив Енвера Омерова, Ризу Омерова і Айдера Джеппарова під арештом у СІЗО до 5 листопада; контррозвідка СБУ провела спецоперацію і вивела з окупованої Луганщини важливого свідка збройної агресії Росії в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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