Факти ICTV – Випуск 6:45 (09.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій за минулу добу в боях поранено одного українського армійця; Юрій Луценко висловив переконання, що замовника вбивства Гандзюк встановлять; три моряки прибули до України із арешту у Греції.

Опубліковано Листопад, 09 в 9:52



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