Факти ICTV – Випуск 6:45 (09.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій за минулу добу в боях поранено одного українського армійця; Юрій Луценко висловив переконання, що замовника вбивства Гандзюк встановлять; три моряки прибули до України із арешту у Греції.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-09
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