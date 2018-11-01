Факти ICTV – Випуск 6:45 (1.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація на Донбасі, в окупованому Криму та в акваторії Азовського моря – тема сьогоднішньої зустрічі президента Петра Порошенка з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у Києві; караван мігрантів, що прямує до Сполучених Штатів у пошуках кращої долі, зростає; відсьогодні ціна газу зросте на 23,5%.

Опубліковано Листопад, 01 в 10:53



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