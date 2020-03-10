Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: історичний судовий процес розпочався напередодні в Гаазі – там стартували перші слухання у справі збиття 2014 року над Донбасом пасажирського рейсу MH17; стрімке поширення коронавірусу світом досі не оголосили пандемією. Але її загроза дуже реальна, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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