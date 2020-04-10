Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через спалах коронавірусу в релігійній школі у місті Першотравенську на Дніпропетровщині відкрито кримінальне провадження; на період карантину та протягом 30 днів після його завершення в уряді обіцяють виплачувати ФОПам, які втратили прибутки, допомогу на дітей; на вихідних у Чернівецькій області закриють всі АЗС та магазини, зокрема продуктові.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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