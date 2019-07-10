Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Сході України за останню добу окупаційні війська відкривали вогонь 12 разів; Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилася від ядерного озброєння в обмін на гарантії безпеки, можна використати для повернення територіальної цілісності держави; новий план для активізації перемовин у нормандському форматі запропонував МЗС Словаччини Мирослав Лайчак.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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