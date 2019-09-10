Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на сході бойовики обстрілюють позиції українських військових. Напередодні зафіксували 4 атаки; Росія незаконно утримує ще 86 кримських політв’язнів. Такі дані оприлюднила Кримська правозахисна група.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10
2019-09-10
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