Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на сході бойовики обстрілюють позиції українських військових. Напередодні зафіксували 4 атаки; Росія незаконно утримує ще 86 кримських політв’язнів. Такі дані оприлюднила Кримська правозахисна група.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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