Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні в Стамбулі екзархи Вселенського Патріарха звітувати про ситуацію з церквою в Україні; Росія, в традиційному для неї стилі, відреагувала на свій черговий провал в Парламентській асамблеї Ради Європи – віце-спікер Держдуми Петро Толстой обізвав міжнародну організацію русофобською; австралійський бармен Орландо Марзой переміг в світовому чемпіонаті барменів.

Опубліковано Жовтень, 10 в 10:50



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