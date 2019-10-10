Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розведення сил поблизу Петрівського і Золотого та відбудову мосту поблизу Станиці Луганської обговорили під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччина Ангела Меркель; на прес-марафон президента Володимира Зеленського, прийдуть понад 300 журналістів; жителя Ростовської області Росії засудили до 12 років за нібито шпигунство на користь України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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