Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нормандський саміт в Парижі тривав аж до 12-ї години ночі, в результаті лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про обмін полоненими до нового року; після закінчення зустрічі лідерів нормандської четвірки президент України Володимир Зеленський зізнався журналістам, що було дуже складно домовлятися; на тимчасовий морг перетворили маленький аеропорт в Новій Зеландії неподалік острова, де напередодні сталося смертельне виверження вулкана.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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