Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті напруга не спадає, за минулу добу маємо одного загиблого захисника, та ще п’ятеро поранених; у Міністерстві закордонних справ України засудили вчорашній обстріл автоколони неподалік Гранітного; понад 100 тисяч українців уже змінили місце голосування для участі у позачергових парламентських виборах 21 липня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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