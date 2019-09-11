Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: звільненому політв’язню Едему Бекірову зробили операцію на серці, він – у реанімації у лікарні Феофанія; якщо проваляться переговори про встановлення миру на Донбасі у Нормандському форматі – президент України Володимир Зеленський залучить Сполучені Штати та Великобританію.

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