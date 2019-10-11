Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.10.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 14 годин і 8 хвилин тривала розмова Володимира Зеленського із журналістами, президент побив світовий рекорд; у Криму затриманого проукраїнського активіста Олега Приходька арештували на 2 місяці; у центрі Києві напередодні сталася велика аварія за участі швидкої.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.
2019-10-11
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