Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олег Сенцов став на військовий облік, про це колишній політв’язень Кремля написав на своїй сторінці у Facebook; президент США Дональд Трамп прийняв російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Овальному кабінеті Білого дому; традиційний банкет на честь цьогорічних лауреатів Нобелівської премії відбувся напередодні ввечері у Стокгольмі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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