Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олег Сенцов став на військовий облік, про це колишній політв’язень Кремля написав на своїй сторінці у Facebook; президент США Дональд Трамп прийняв російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Овальному кабінеті Білого дому; традиційний банкет на честь цьогорічних лауреатів Нобелівської премії відбувся напередодні ввечері у Стокгольмі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.
2019-12-11
Теги: Факти 6.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.