Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на сході окупаційні війська почали частіше використовувати заборонену зброю; чи залишиться Україна транзитером російського газу до Європи залежить від результатів президентських виборів; на людство чекає ера протистояння великих держав – Сполучених Штатів, Росії та Китаю.

Опубліковано Лютий, 12 в 10:31



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