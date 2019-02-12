Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 12.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на сході окупаційні війська почали частіше використовувати заборонену зброю; чи залишиться Україна транзитером російського газу до Європи залежить від результатів президентських виборів; на людство чекає ера протистояння великих держав – Сполучених Штатів, Росії та Китаю.

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