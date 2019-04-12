Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.04.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кандидати на президентське крісло нарешті поспілкувалися напряму. Щоправда, у досить дивній та емоційній манері – в ефірі одного з телеканалів, куди несподівано прибув чинний глава держави Петро Порошенко; Сполучені Штати не висловлюють підтримки жодному кандидату на виборах в Україні.
2019-04-12
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