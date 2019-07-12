Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Сході втрати серед цивільних, ввечері під час ворожого артобстрілу в Чермалику було поранено чоловіка, який помер уночі від травм; ганебне рішення, що підтверджує незмінну репресивну політику Кремля – так в українському МЗС прокоментували рішення Москви назвати Всесвітній конгрес українців – небезпечною організацією; в Україні завершуються легендарні міжнародні військові навчання Сі-Бриз 2019.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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