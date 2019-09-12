Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 5 атак з боку окупантів. Так минув день на сході; підозрюваний у катастрофі Боїнга рейсу MH17 над Донецьком у 2014 році, Володимир Цемах – знову в Україні. Цю інформацію оприлюднила його донька. Щоправда, для українських силовиків він недоступний. З Росії бойовик знову повернувся на окуповану територію Донбасу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.