Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні у Стамбулі Синод Вселенського Патріархату вирішив надати автокефалію українській церкві; під Горлівкою українським військовим вдалося підпалити один з російських танків; 35 людей постраждали в аварії в Німеччині.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-12
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