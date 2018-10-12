Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні у Стамбулі Синод Вселенського Патріархату вирішив надати автокефалію українській церкві; під Горлівкою українським військовим вдалося підпалити один з російських танків; 35 людей постраждали в аварії в Німеччині.

Опубліковано Жовтень, 12 в 10:30



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