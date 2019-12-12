Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на засіданні парламенту депутати планують розглянути законопроект про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей; негайно підписати оборонний бюджет на наступний рік готовий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп; понад дві тонни кокаїну вилучили перуанські правоохоронці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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