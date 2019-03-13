Факти ICTV – Випуск 6:45 (13.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій протягом доби без масштабних обстрілів. Серед українських військових втрат немає; суд у Черкасах відправив під домашній арешт двох представників Нацкорпусу, яких підозрюють в організації сутичок з поліцією; майже половина Одеси залишилася без світла і води.

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