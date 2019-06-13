Факти ICTV – Випуск 6:45 (13.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вогонь майже по всій лінії розмежування, 12 атак бойовиків, ніхто не постраждав; парламентських виборів улітку може не бути, якщо Конституційний суд визнає незаконними одразу всі пункти указу президента.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.