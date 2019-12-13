Факти ICTV – Випуск 6:45 (13.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Мінські угоди мають бути змінені, хоча це буде дуже складно зробити – заявив президент Володимир Зеленський; до першої ночі тривали обшуки у помешканні Юлії Кузьменко – однієї з п’яти підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета; на позачергових парламентських виборах у Британії за попередніми результатами лідирує партія консерваторів прем’єра Бориса Джонсона.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.
2019-12-13
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