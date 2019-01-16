Факти ICTV – Випуск 6:45 (16.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нижня палата британського парламенту напередодні увечері не підтримала угоду щодо виходу країни з Євросоюзу; юристи оскаржуватимуть рішення Лефортівського суду Москви, який продовжив термін арешту українським морякам; у Кривому Розі обвал будинку Палацу культури.

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